RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 сентября

21:40
В сети показали атмосферные фото пасмурного осеннего Крыма
21:02
Показывал детям в поликлинике: в Киеве задержали иностранца-извращенца, фото
20:35
Водка и шашлыки: в сети показали интересную переписку нардепа из партии Зеленского в Раде, фото
20:00
Убийство 16-летней девушки в Киеве: фото, видео и подробности инцидента
19:28
В Николаеве простились с погибшими в кровавой бойне на АЗС: фото
18:59
Заря - Мариуполь - 0-0 видео матча
18:59
Стало известно о трагической смерти ветерана АТО в Польше: фото
18:56
Снова без победы: "Заря" не смогла обыграть середняка чемпионата Украины
18:30
Как депутаты новой Рады играли в футбол: опубликованы яркие фото
18:12
Умер гитарист оригинального состава Motörhead
17:57
Есть риски: в Минобороны разъяснили ситуацию с разведением сил на Донбассе
17:31
Память подводит: сеть взбудоражило видео с ответами депутатов Рады на простые вопросы, видео
Все новости

Показывал детям в поликлинике: в Киеве задержали иностранца-извращенца, фото

суббота, 21 сентября 2019, 21:02
переглянути новину українською

В Деснянском районе Киева посетители детской поликлиники обратили внимание на мужчину, который странно и непристойно себя вел.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел по адресу Выгуровский бульвар, 4. Там мужчина показывал свой половой орган детям. Очевидцы вызвали правоохранителей.

Как выяснилось, 43-летний злоумышленник ходил по помещениям детской поликлиники и ждал пока в поле зрения не будет взрослых. В это время он начинал показывать детям свой половой орган. Это заметили взрослые посетители учреждения и задержали его.

Также полицейские установили, что несколько часов ранее мужчина совершал такие же действия. Оказалось, что задержанный - уроженец другой страны и в последнее время нигде не работал, проживал в Киеве.

Следственным отделом Деснянского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. За данное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчине объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения приставал в метро к 12-летней девочке и показывал ей половые органы.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование мячом. Как депутаты в футбол играли

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: