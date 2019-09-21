Показывал детям в поликлинике: в Киеве задержали иностранца-извращенца, фото

В Деснянском районе Киева посетители детской поликлиники обратили внимание на мужчину, который странно и непристойно себя вел.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел по адресу Выгуровский бульвар, 4. Там мужчина показывал свой половой орган детям. Очевидцы вызвали правоохранителей.

Как выяснилось, 43-летний злоумышленник ходил по помещениям детской поликлиники и ждал пока в поле зрения не будет взрослых. В это время он начинал показывать детям свой половой орган. Это заметили взрослые посетители учреждения и задержали его.

Также полицейские установили, что несколько часов ранее мужчина совершал такие же действия. Оказалось, что задержанный - уроженец другой страны и в последнее время нигде не работал, проживал в Киеве.

Следственным отделом Деснянского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. За данное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчине объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения приставал в метро к 12-летней девочке и показывал ей половые органы.