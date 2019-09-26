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Нашли в луже крови: в Киеве произошло жуткое ЧП в хостеле

четверг, 26 сентября 2019, 17:01
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26 сентября в Киеве в туалете хостела нашли труп мужчины с разбитой головой.

Об этом сообщает "Информатор".

В столице на улице Оросительной, 5в жители хостела обратили внимание на лужу крови, которая растекалась из-под двери общего туалета. Дверь в уборную была закрыта изнутри. Когда дверь открыли, то обнаружили тело мужчины с разбитой головой.

Стоит заметить, что на теле мужчины 1983 года рождения следов насильственной смерти не обнаружили. Что стало причиной смерти пока неизвестно.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", 20 сентября возле общежития в Дарницком районе Киева нашли убитого мужчину.

Также 21 сентября в Днепре на проспекте Гагарина возле ломбарда девушки, которые выходили из цветочного магазина, обнаружили бездыханное тело мужчины.

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