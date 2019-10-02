RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:21
Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа
12:44
В Иране задержали российскую журналистку-"шпионку": фото и подробности скандала
12:40
Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях
12:04
Помощница Роберта Де Ниро хочет отсудить у него 12 миллионов за сексизм
11:44
Кайли Дженнер отреагировала на слухи о расставании с бойфрендом из-за нового романа
11:18
Она говорит сама за себя: Могилевская выпустила новую песню и намекнула, что влюбилась
10:59
Защитники животных обвинили Джастина Бибера в покупке экзотических котят за 35 тысяч долларов
Все новости

Дикари на авто: сеть разозлила наглая "героиня парковки" в Киеве, фото

среда, 02 октября 2019, 23:27
переглянути новину українською

В Киеве заметили дерзкую "героиню парковки" из категории тех, кто чаще всех становится жертвой нарушителей правил дорожного движения.

Соответствующее фото опубликовано на странице Facebook-аккаунта "Киев автомобильный".

"Владелец девушка с коляской. На мой вопрос, а проедет ли она сама с коляской, сказала "да" и пошла в другую сторону..." – говорится в подписи к снимку.

"Эвакуаторы любят таких, особенно по пятницам, не будьте безразличны звоните в полицию", "С инвалидной?", "Понаехали", - комментируют в сети, намекая на то, что у владельцы авто иностранной регистрации.

Как сообщал "Апостроф", в столице начали активно работать эвакуаторы, которые вывозят на штрафную стоянку множество автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Особое внимание инспекторов по парковке и полицейских будут привлекать машины, оставленные на полосах общественного транспорта.

Ранее в сети показали фото "героя парковки" в Киеве, который оставил свое авто прямо у пешеходного перехода.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: