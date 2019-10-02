Дикари на авто: сеть разозлила наглая "героиня парковки" в Киеве, фото

В Киеве заметили дерзкую "героиню парковки" из категории тех, кто чаще всех становится жертвой нарушителей правил дорожного движения.

Соответствующее фото опубликовано на странице Facebook-аккаунта "Киев автомобильный".

"Владелец девушка с коляской. На мой вопрос, а проедет ли она сама с коляской, сказала "да" и пошла в другую сторону..." – говорится в подписи к снимку.

"Эвакуаторы любят таких, особенно по пятницам, не будьте безразличны звоните в полицию", "С инвалидной?", "Понаехали", - комментируют в сети, намекая на то, что у владельцы авто иностранной регистрации.

Как сообщал "Апостроф", в столице начали активно работать эвакуаторы, которые вывозят на штрафную стоянку множество автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Особое внимание инспекторов по парковке и полицейских будут привлекать машины, оставленные на полосах общественного транспорта.

Ранее в сети показали фото "героя парковки" в Киеве, который оставил свое авто прямо у пешеходного перехода.