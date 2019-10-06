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Под Киевом водитель поставил рекорд по содержанию алкоголя в крови: фото

воскресенье, 06 октября 2019, 02:31
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Вечером в пятницу, 4 октября, на автодороге Киев-Харьков-Должанский в районе Борисполя патрульные полицейские остановили водителя, который от алкогольного опьянения почти не мог говорить.

Об этом сообщается на Facebook странице "Патрульная полиция Киевской области".

По словам патрульных, автомобиль АЗЛК "Москвич" 21412 хаотично маневрировал по дороге, переходя из одной полосы в другую. Полицейские решили, что водителю нужна помощь, и остановили авто.

Как выяснилось, водитель находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Он был не в состоянии самостоятельно выйти из автомобиля и почти не мог говорить. В присутствии двух свидетелей осмотр на состояние опьянения выявил у мужчины почти 5,0 промилле. Стоит отметить, что критическим состоянием сильнейшего опьянения считаются отметки свыше 3,0 промилле.

"В отношении водителя патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 126 (управление без соответствующих документов). Правонарушителя полицейские отстранили от управления. Транспортное средство направлено на площадку временного хранения", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Киевом, также в районе Борисполя, полицейские задержали 46-летнего водителя, у которого содержание алкоголя в крови превышало норму почти в 25 раз.

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