Появилось видео момента гибели под Киевом сестер-близнецов

Стало известно, как погибли сестры-близнецы в жутком ДТП под Киевом, которое произошло во вторник, 8 октября.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

На кадрах видно, как две девушки доходят до середины оживленной трассы, на которой невооруженным глазом можно увидеть нескончаемый поток автомобилей. Именно здесь их на всех парах сбивает одна из машин, Audi, которая несется на приличной скорости.

Отойти в сторону у жертв не было возможности, поскольку они оказались в "плену" автомобилей, которые беспрерывно двигались из стороны в сторону.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в селе Требухов, под Киевом. Девушки скончались на месте аварии.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 1 октября, под Киевом, в Яготине, произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.