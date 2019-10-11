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В Киеве у входа в больницу обнаружили жуткую находку: опубликованы фото

пятница, 11 октября 2019, 11:23
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В ночь на 11 октября в Киеве по адресу улица Краковская, 13 прохожие обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает "Информатор".

Тело мужчины находилось возле входа на территорию Киевской городской клинической больницы №2, со стороны улицы Попудренко. Прохожие обратили внимание на мужчину, который лежал на земле без сознания и вызвали "скорую". Однако оказалось, что слишком поздно. Мужчина был мертв.

Как рассказали правоохранители, при осмотре следов насильственной смерти не нашли. Предварительно, мужчина был бездомным. Личность его не установлена.

На вид умершему 40-50 лет. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 10 октября в столице на улице Княжий Затон мужчина упал с многоэтажки и разбился насмерть.

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