Угрожали расправой: в скандале вокруг пристройки в центре Киева произошел новый поворот

В адрес инспектора по благоустройству Киева, пытавшегося попасть на крышу фасадных домов в центре столицы, где появляются пристройки, поступили угрозы о расправе.

Об этом сообщает "Чарівний Київ" в Facebook.

"Городской инспектор по благоустройству пытался попасть на строительство. Но ему угрожали "физической расправой", а в Нацполиции "открыто дело" по факту этих угроз", - говорится в сообщении.

Известно, что еще в начале сентября о происходящем произволе сообщали в соответствующую строительную инспекцию. Во вторник, 15 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук планирует провести совещание по этому вопросу.

Напомним, что в среду, 18 сентября, в Киеве под Офисом президента на митинге инвесторов новостроек произошла потасовка.