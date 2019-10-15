Появилось важное уточнение насчет ночной продажи алкоголя в Киеве: в сети ажиотаж

Решение Верховного суда об отмене запрета ночной торговли алкогольными напитками в Киеве не разрешает их продажу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Бондаренко, советник мэра Киева.

По его словам, Верховный суд отменил решение Киевского горсовета от 22 сентября 2016 года, в то время как в данный момент действует решение Киевсовета о запрете от 27 сентября 2018 года.

Таким образом, запрет продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в столице продолжает действовать.

В сети бурно отреагировали как на решение суда, так и на новость о продолжении действия запрета.

Напомним, решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью больше нельзя приобрести в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и т.д.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото "королей мира" на тротуаре в Киеве.