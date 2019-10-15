В Киеве разгорается новый скандал из-за сквера Небесной сотни: опубликован документ

Компания-застройщик подала иск о пересмотре решения, которым землю сквера Небесной сотни в Киеве вернули в собственность государства.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

"Аффилированная с рядом бывших депутатов Киевсовета компания подала заявление о пересмотре судебного решения, которым сквер вернули городу, по вновь открывшимся обстоятельствам", - сообщил он в соцсети.

Как известно, речь идет о компания "GPP Developers Ltd", которую связывают с экс-нардепом, братом экс-зятя мэра Киева Леонида Черновецкого Александром Супруненко.

По словам советника мэра, вновь открывшимся обстоятельством заявители считают неправильно проведенную экспертизу о принадлежности земельного участка к землям историко-культурного назначения. В "GPP Developers Ltd" считают, что эксперт якобы пользовался не той картой "Границ памятника национального значения "Культурный слой города Ярослава".

Владимир Бондаренко напомнил об иске, который подавала прокуратура в интересах Киевской администрации о возвращении в государственную собственность земельного участка, поскольку это земли историко-культурного назначения, соответственно, особо ценные земли. Решением Верховного суда было четко прописано, что "эти земли являются землями историко-культурного назначения".

"Получив отрицательное решение 3-х инстанций (при этом, Верховного Суда - дважды), не имея никаких правовых позиций в свою пользу, бывшие владельцы снова пытаются "отбить" под застройку это знаковое место", - возмущается советник киевского мэра.

Как сообщал Апостроф, полиция и прокуратура провела обыски у застройщиков трех жилых комплексов под Киевом.