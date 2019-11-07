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Превращают в ветерана АТО: произошел неожиданный поворот в деле о киевском стрелке

четверг, 07 ноября 2019, 17:55
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Стрелка Алексея Берестецкого, который ранил соседа 6 ноября в многоэтажке Киева, пытаются прикрыть участием в АТО.

Об этом сообщает "Страна.ua".

Соседи Берестецкого рассказали журналистам, что он не является военным, но козырял своими справками об инвалидности. Жильцы предполагают, что среди них могут быть и заключения медиков о психическом расстройстве. Откуда у инвалида могло быть оружие - неизвестно.

На странице Алексея Берестецкого в Facebook информации немного. Мужчина указывает, что он родом из Луганска. А также, что с 10 апреля 2018 года работает главой правления в Центре социальной интеграции инвалидов "Благо". Что это за структура - непонятно, у нее нет ни описания, ни подписчиков.

Как написала журналистка и соседка Берестецкого Светлана Панюшкина в Facebook, стрелка берет на поруки федерация тхэквондо.

"Делают справку задним числом, что он благодетель и был в АТО", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", за покушение на убийство 48-летнему жителю города Киева, который стрелял в соседей в многоэтажке на улице Чаадаева в Святошинском районе столицы, грозит пожизненное заключение.

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