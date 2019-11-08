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В Киеве с кастетом напали на известного юриста: опубликовано фото

пятница, 08 ноября 2019, 10:39
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Утром в пятницу, 8 ноября, на улице Максимовича в Киеве было совершено нападение на известного эксперта в сфере антикоррупционной политики Александра Леменова.

Об этом сообщил сам пострадавший на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня в 7.45 по улице Максимовича, 2 на меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня. Какой-то "детский сад", бежали как последние трусы", - написал он после происшествия.

По словам Леменова, нападавшие ударили его сзади по голове, а потом забрызгали глаза перечным газом. Об этом происшествии пострадавший сообщил в полицию.

Александр Леменов известен своей работой юристом в крупных агропромышленных компаниях, а также центральным аналитиком проекта "ЧЕСНО". В данное время он модерирует работу антикоррупционной группы реанимационное пакета реформ. Специализируется на освещении проблем коррупции и правовых аспектах взаимодействия государства с бизнесом.

"Если кому-то кажется, что одним нападением можно остановить меня в борьбе за новую Украину, то это пустая трата времени", - заметил Леменов в своем посте.

Как сообщал "Апостроф", в СБУ назвали основной мотив организации убийства активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне.

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