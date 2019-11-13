Вот так выглядит смерть: сеть взбудоражил рассказ о возмутительном инциденте в Киеве, фото

Во дворе многоэтажки на улице Жолудевой в Киеве сотрудники скорой помощи оставили умершую бабушку на лавочке, прикрыв ей лицо газетой.

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Возмутительный инцидент произошел в столичном районе Борщаговке. Бригада скорой помощи после констатации смерти внезапно умершей во дворе пожилой женщины оставила ее на лавочке до приезда полиции.

"Рядом детская площадка, где спокойно играла мама с сыном. В 5 метрах!!! Но, с*ка, бесит то, что подошли какие-то 2 лахудры и сбросили ее на землю. Возможно думали, что пьяная. Вот так выглядит смерть в Украине", - написала в соцсети жительница соседнего дома, ставшая свидетельницей этого случая.





По ее словам, полиция не приезжала больше часа. Рядом с покойной все время находилася собачка. "Борщаговский Хатико", - прокомментировала авторка поста.

В соцсетях такое отношение к умершей вызвало волну возмущения.

"Как страшно жить среди таких людей", "Собачку заберите", - пишут комментаторы в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганского в Киеве.