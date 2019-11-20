В Киеве преступник с оружием напал на отделение почты: опубликован фоторобот

В среду, 20 ноября, в Киеве вооруженный преступник напал на отделение "Укрпочты".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Угрожая пистолетом, он забрал из кассы более семи тысяч гривен и скрылся с места преступления. Правоохранители составили фоторобот грабителя.

Приметы: на вид ему 19-25 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, на лице медицинская маска. Был одет в черную куртку, темные брюки и ботинки.

Лицо мужчины скрывала медицинская маска.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве разыскивают преступников, которые украли из машины 900 тысяч гривен в Соломенском районе.

Также в Киеве полицейские задержали жителя Закарпатья, который ограбил женщину в столичном Гидропарке. Мужчина посреди дня вырвал у жертвы сумку и убежал.