Сердце сжалось от эмоций: в годовщину Революции Достоинства в сети поделились трогательным фото

В четверг, 21 ноября, когда Украина отмечает День Достоинства и Свободы, киевская журналистка Ольга Решетилова опубликовала фото мужчины в кафе возле Майдана Независимости, который согревался, завернувшись в сине-желтый флаг.

Эмоциями, которые она испытала в этот момент, журналистка поделилась в своем посте в соцсети Facebook.

"Вдруг боковой зрение фиксирует то, что заставляет замереть. То, что, как давно забытый аромат с детства, вызывает какие-то до боли знакомые ассоциации. То, что заставляет сердце сжиматься от кучи ощущений, которые неизвестно откуда внезапно взялись... С холодной улице зашел мужчина, завернутый в Знамя. С друзьями взял чай погреться. Серьезные и сосредоточены, они сидят за столиком. Как будто прямо сейчас пойдут на баррикады. Как будто там, на улице горят шины, взрываются свето-шумовые гранаты, а со сцены бесконечно раздаются чьи-то голоса… Было будто вчера", - описывала ощущения от увиденного Ольга Решетилова.

Вместе с тем она посетовала на забытое теперь стремление к Свободе, которые "мы задвинули на задворки памяти, чтобы не напоминало, что мы же тогда не закончили".

"И только ароматы, звуки и картинки, как воспоминания далекого детства, порой создают нам дискомфорт, напоминая, что что-то тогда пошло не так", - заметила журналистка.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы, установленный в честь начала двух судьбоносных революций