Центр Киева перекроют: названа дата начала подготовки столицы к праздникам

25 ноября центр столицы перекроют на два месяца - так начнется подготовка к празднованию новогодних и рождественских праздников.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте КГГА.

До 26 января 2020 года движение автотранспорта ограничат вдоль правой полосы Владимирского проезда в направлении движения к Михайловской площади. 9 января декабря с 17:00 до 19:00 перекроют движение вдоль улицы Владимирской от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской. Именно тогда в Киеве зажгут главную елку страны.

Также запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка 19 декабря с 16:00 до 22:00, 24 декабря с 16:00 до 22:00, с 20:00 31 декабря до 3 : 00 1 января 2020, 1 января 2020 с 14:00 до 22:00 и 7 января 2020 года с 12:00 до 17:00.

14 декабря на Софиевской площади откроется рождественская ярмарка, а 19 декабря торжественно зажжет огни главная елка страны. 25 декабря здесь отпразднуют католическое Рождество, а 31 декабря - встретят Новый год. А Вот 7 января здесь же, на площади, состоится шествие звездочетов и рождественский концерт.

Подробнее о подготовке к новогодним праздникам в Украине читайте в материале "Апострофа": Праздник приближается: как в Украине готовятся к Новому году-2020.