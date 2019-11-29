В Киеве поймали "минера" Офиса президента: назван неожиданный мотив

Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого Кировоградской области в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса Президента Украины на улице Банковой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Инцидент произошел во вторник, 26 ноября. В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.

"Мужчину уже допросили в качестве подозреваемого. Звонок он совершил с территории железнодорожного вокзала, который в то время тоже был "заминирован", и это его разозлило", - рассказала пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 7 ноября, в Киеве устроили серьезное ЧП в метро - поступило сообщение о заминировании трех станций, из-за чего их закрыли. Вскоре стало известно, что все станции возобновили работу.