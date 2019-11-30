Девушка устроила танцы в киевском метро: сети позабавило свежее видео

28 ноября в столичном метро девушка порадовала пассажиров зажигательными танцами.

Видео опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, как брюнетка, которая стоит в вагоне у дверей, танцует под популярную песню. Одета девушка не по сезону: на ней лососевая футболка с декольте и коротким рукавом, бордовая юбка и кроссовки.

Видео понравилось пользователям соцсетей. Они шутливо предполагают, что девушка так радуется распродажам накануне "черной пятницы" или выплате кредита за новый телефон.

Нашлись и такие, которые узнали незнакомку на видео. Утверждают, что в мае танцовщица тоже "зажигала" столичное метро.

"Апостроф" уже писал для своих читателей о еще одном зажигательном танце. Фаворитка шоу Танцы со звездами-2019, гимнастка Анна Ризатдинова, вызвала громкие овации зала своим выступлением в финале. В программе заключительного этапа спортсменка и ее партнер Александр Прохоров повторили страстную румбу, которая была названа зрителями самым сексуальным танцем в этом сезоне.