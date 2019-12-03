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Перекресток смерти: появилось важное уточнение про ДТП с маршруткой под Киевом, видео

вторник, 03 декабря 2019, 21:18
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На месте, где во вторник, 3 декабря, произошло смертельное ДТП с маршруткой под Киевом, в Буче, аварии происходят постоянно.

Об этом можно судить из рассказа местных жителей, который опубликован на YouTube.

"Забор меняем через день. Аварий море. Тут по тупому организован дорожное движение", - говорит одна из местных жительниц.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны жуткие обстоятельства ДТП с маршруткой в Буче. Так, погибшие были пассажирами автобуса и во время аварии выпали из окна. После этого их придавило пассажирским транспортом. Также три человека получили травмы.

Кроме того, появились неожиданные данные о собственнике авто, попавшем в ДТП под Киевом. Оказывается, Porsche Cayenne принадлежит одному из банков.

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