Перекресток смерти: появилось важное уточнение про ДТП с маршруткой под Киевом, видео

На месте, где во вторник, 3 декабря, произошло смертельное ДТП с маршруткой под Киевом, в Буче, аварии происходят постоянно.

Об этом можно судить из рассказа местных жителей, который опубликован на YouTube.

"Забор меняем через день. Аварий море. Тут по тупому организован дорожное движение", - говорит одна из местных жительниц.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны жуткие обстоятельства ДТП с маршруткой в Буче. Так, погибшие были пассажирами автобуса и во время аварии выпали из окна. После этого их придавило пассажирским транспортом. Также три человека получили травмы.

Кроме того, появились неожиданные данные о собственнике авто, попавшем в ДТП под Киевом. Оказывается, Porsche Cayenne принадлежит одному из банков.