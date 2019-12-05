Под Киевом прогремел смертельный взрыв в многоэтажке: первые подробности и фото с места

5 декабря в многоэтажке города Ирпень под Киевом произошел взрыв, убивший мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В 11:00 жители 9-этажки услышали громкий взрыв с одной из квартир. Когда прибежали на место происшествия и открыли дверь, то на полу лежало тело мужчины. Горожанин пытался самостоятельно разобрать неизвестное взрывное устройство, и оно сдетонировало у него в руках.

На место сразу прибыли правоохранители и сотрудники взрывотехнической службы. Погиб ли мужчина по неосторожности, или пытался покончить с собой, сейчас выясняет следствие. Правоохранители решают, как квалифицировать чрезвычайное происшествие.

"Апостроф" уже сообщал своим читателям, что 3 декабря, в жилом доме Кривого Рога произошел взрыв, в результате чего пострадал человек.