RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 декабря

23:59
Не блюдо для больших боссов: Зеленский сделал сильное заявление про Украину
22:44
Глаза в глаза: Зеленский рассказал, встретится ли с Путиным лично
22:10
Никто не хочет капитуляции: Зеленский ответил на заявление оппозиции в Раде
21:23
Хочу результат: Зеленский рассказал, с чем едет в Париж
19:50
Женщина боялась соседского пса, пока он не спас ей жизнь: фото
19:00
Макияж на Новый год: 10 оригинальных идей, которые заменят поход в салон
18:56
Должны сделать все для мира: Рабинович высказался о позиции украинской стороны на Нормандском саммите
18:52
Ксения Мишина ответила на слухи о романе с Владимиром Остапчуком, но стало только хуже
18:20
В Украине указали на главные сложности с принятием закона о рынке земли
17:54
Рождественские открытки королевы Елизаветы II выставили на аукцион: фото
17:02
В Раде создали новую группу: кто ее контролирует и как там относятся к Зеленскому
16:43
Певица Pink решила избавиться от волос: фото нового образа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом прогремел смертельный взрыв в многоэтажке: первые подробности и фото с места

четверг, 05 декабря 2019, 15:01
переглянути новину українською

5 декабря в многоэтажке города Ирпень под Киевом произошел взрыв, убивший мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В 11:00 жители 9-этажки услышали громкий взрыв с одной из квартир. Когда прибежали на место происшествия и открыли дверь, то на полу лежало тело мужчины. Горожанин пытался самостоятельно разобрать неизвестное взрывное устройство, и оно сдетонировало у него в руках.

На место сразу прибыли правоохранители и сотрудники взрывотехнической службы. Погиб ли мужчина по неосторожности, или пытался покончить с собой, сейчас выясняет следствие. Правоохранители решают, как квалифицировать чрезвычайное происшествие.

"Апостроф" уже сообщал своим читателям, что 3 декабря, в жилом доме Кривого Рога произошел взрыв, в результате чего пострадал человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: