Киев остановился в огромных пробках из-за митингов у Рады: как проехать

Днем, во вторник, 17 декабря, в центре Киева заблокирована часть центральных улиц из-за того, что под стенами Верховной Рады проходит митинг против открытия рынка земли, а также происходят стычки активистов с полицией.

В сети было опубликовано фото с улиц, также сервис Google-пробки подтверждает информацию.

Следует отметить, что митинг собрался 17 декабря с 9 утра. Его организаторами выступили ВО "Свобода", партия "Батькивщина", "Национальный корпус", а также "Аграрная партия".

В данный момент в полиции считают, что количество митингующих – около 2 тысяч человек. Однако при этом ранее правоохранители демонтировали палатки и задержали нескольких участников акции, столкновения также повлияли на движение в центре столицы. В результате конфликта пострадали двое полицейских, они были доставлены в больницу. Также пострадали журналисты известного в Украине интернет-СМИ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе митинга против продажи земли под Верховной Радой полиция затаскивала активистов за машины и била. В итоге участников акции выдавили с улицы от отеля "Киев" в сторону Рады и по Грушевского. Палатки убрали, приехали "скорые". Протестующие остались возле здания парламента.