Под Киевом поймали любителя оружия, который открыл огонь по полиции: фото и видео

Водителя, который устроил конфликт со стрельбой с участием полиции 11 декабря под Киевом, задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В течение недели для поиска вооруженного правонарушителя каждый день было привлечено от 70 до 90 полицейских Переяслав-Хмельницкого отделения полиции и всех отделений этого региона, а также спецподразделение "Миротворец", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что разыскали злоумышленника в с. Кулажинцы, Полтавской области, где он скрывался в доме старой знакомой. Также правоохранители показали арсенал оружия, который обнаружили у преступника.

Напомним, что в среду, 11 декабря, нетрезвый мужчина так припарковал свое авто, что начал мешать другим участникам дорожного движения. На место происшествия вызвали полицию. Нарушитель открыл по правоохранителям стрельбу из ружья. После этого стрелок скрылся в собственном дворе. В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли новые детали стрельбы по "копам" под Киевом, в Яготине.