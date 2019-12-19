Работают и днем, и ночью: появилось видео ремонта "уставшего" моста в Киеве

Работники "Киевавтодора" ударными темпами ремонтируют мост Патона.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на видео, опубликованное в сообществе "Типичный Киев" в Facebook.

Рабочие работают и днем, и ночью. В темное время суток на участках, требующих ремонта, устанавливают мощное освещение. Затем старое асфальтовое покрытие убирают с помощью специальных инструментов.

Пользователи соцсети неоднозначно отнеслись к увиденному на видео. Некоторые указали на то, что работают лишь несколько рабочих и такими темпами обновленный мост заработает не скоро. А кое-кто обратил внимание, что по участку, открытому для движения, едет фура-тяжеловес. Украинцы подозревают, что именно движение таких авто и привело к тому, что мост преждевременно "устал" и теперь нуждается в реконструкции.

Напомним, что мост Патона построили в 1953 году и его срок эксплуатации уже закончился. Толщина металла нижнего пояса моста уменьшилась вдвое, то же произошло и со стенкой главной балки. Кроме того, металлоконструкции серьезно повреждены из-за коррозии, лотки под деформационными швами разрушены, поэтому вода накапливается и попадает на металлические конструкции.

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 октября в Киеве на Привокзальной площади в ответ на обращение об аварийном состоянии моста коммунальщики отремонтировали мост с помощью ниток и скотча.