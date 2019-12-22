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Криминалисты в Киеве отличились "героической" парковкой: в сети показали фото

воскресенье, 22 декабря 2019, 00:24
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В социальных сетях активно обсуждают очередных "героев парковки" в Киеве. На этот раз в центре внимания оказался автомобиль криминалистов.

Соответствующий снимок в социальных сетях опубликовало сообщество kiev.dtp.info.

Так, на опубликованной фотографии видно, что автомобиль правоохранителей припарковали прямо на пешеходном переходе.

Остается неизвестным, понесли ли наказание криминалисты за такую хамскую парковку и наплевательское отношение к пешеходам.

Напомним, что в центре столицы очевидцы заметили целый ряд автомобилей, которые водители припарковали не по правилам.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Богатырской, заметили героя парковки, которому ничего не помешало припарковаться на тротуаре для пешеходов. Водитель оставил свое авто в таком положении, что мужчине с коляской пришлось объезжать машину.

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