Спешили охранять: в Киеве авто охранной фирмы попало в серьезное ДТП, видео

В Киеве на проспекте Отрадном случилось ДТП с участием троллейбуса №27, в него влетело авто частной охранной фирмы.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Троллейбус стоял на светофоре, второе авто то ли сзади стояло, то ли только подъехало.

Когда на светофоре зажегся зеленый цвет, водитель троллейбуса немного повернул влево, поскольку на обочине припаркованы автомобили, именно в этот момент в него и влетело авто охранной фирмы. Водитель хотел обогнать троллейбус, а в финале попал в ДТП.

"Наверное гнали на помощь Мегалот и др. которые не успели прикрыться", "Топот копыт наложите звуком пожалуйста", "А суть в припаркованых тачках", "В любой ситуации нужно реально оценивать свои возможности", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия возле станции метро "Днепр" в Киеве.

Напомним, что в ночь на 22 декабря в Киеве произошло серьезное ДТП с опрокидыванием, в котором пострадала семья.