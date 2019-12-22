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В Киеве устроили акцию в поддержку задержанных по делу Шеремета: фото и видео

воскресенье, 22 декабря 2019, 15:04
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Фото: Мирослав Гай/Facebook

В воскресенье, 22 декабря, в Киеве проходит акция "Белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которые являются главными фигурантами в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают в соцсетях.

На фото видно, что людей на акцию собралось довольно немного.

Акция в поддержку подозреваемых по делу об убийстве Шеремета в Киеве
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Акция в поддержку подозреваемых по делу об убийстве Шеремета в Киеве
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Акция в поддержку подозреваемых по делу об убийстве Шеремета в Киеве
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Акция в поддержку подозреваемых по делу об убийстве Шеремета в Киеве
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"Друзья, очень мало людей, а зря. Стоит понять, что в том черном беспорядке, в котором сейчас страна, перед лицом пропасти и войны, борьба за справедливость и своих - единственный способ найти точку опоры, единственный шанс на спасение Украины", - написал волонтер Мирослав Гай.

Как сообщал "Апостроф", Печерский райсуд Киева 13 декабря избрал меру пресечения военному медику Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста. По данным следствия, она якобы разведывала местность перед преступлением. При этом обвинения в ее адрес противоречат ее реальному местонахождению.

Волонтера и медика Юлию Кузьменко, которая обвиняется в том, что именно она прикрепила взрывное устройство к автомобилю, суд арестовал на два месяца - до 8 февраля 2020 года.

Главного подозреваемого музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко суд также приговорил к аресту на два месяца.

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