В Киеве в пирожном для ребенка обнаружили жуткий "сюрприз": фото

В одной из кофеен Киева покупательнице с ребенком продали пирожное с плесенью.

Об этом сообщает ДТП в Facebook.

В редакцию обратилась женщина с просьбой опубликовать ее историю. Она купила сладость ребенку и бонусом получила плесень.

"Купили ребёнку в кофейне пирожное. Ребёнок откусил, спрашивает: - мам, а что это такое... Воздухофлотский просп 31. Никаких изменений и корректного объяснения, с кислой, не довольной миной: - я в них не заглядываю. Вернула деньги и идите с Богом", - написала женщина.

Пользователи сети в возмущении от происходящего.

"Наилучший вариант - приготовить тортик дома, собственноручно. А не испытывать здоровье ребенка. Забудьте, что кто- то, даже за деньги, сделает в наше время качественно. Увы, бизнес и качество в нашей стране - понятия несовместимые", "То трешовая забегаловка , раз зашёл на кофе , так обслуживали как будто они закрываются а я последний клиент", "Вы всегда пирожное на чек покупаете? Или продавец выдала чек, после того, как Вы обратились к ней", "А в чём собственно проблема? Ну откусили, увидели, деньги вернули, все", - пишут они.

Напомним, что в российском городе Тольятти в детских садах и школах детей кормили гнилым мясом больных животных: такие результаты дала проверка правоохранителей и ветеринарных служб.