В Киеве вынесли жесткий приговор обвиняемому по делу об убийстве ветерана АТО

В понедельник, 23 декабря, суд объявил обвинительный приговор 58-летнему мужчине, признав его виновным в умышленном убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года у Золотых ворот.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"До 13 лет лишения свободы осуждено обвиняемого в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 у Золотых ворот. Несколько минут назад Шевченковский райсуд столицы вынес приговор по этому резонансному делу. Прокурор в прениях просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы . Таким образом, суд полностью поддержал позицию стороны обвинения", - говорится в сообщении.

Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать.

Фото: Facebook

По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Преступление произошло 22 июня 2017 на ул. Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота". Во время внезапно возникшего конфликта обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего мужчины.

Фото: Facebook

Совершив убийство, злоумышленник пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был "по горячим следам" задержан правоохранителями.

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