Выпустил 11 пуль: появилось видео с вероятным убийцей бизнесмена в Киеве

Убийца киевского предпринимателя Бахвалова, который был застрелен 23 декабря в Киеве, успел осуществить не менее 11 выстрелов в сторону убитого.

Об этом сообщает УНН.

В момент нападения 39-летний бизнесмен находился на заднем сиденье собственного автомобиля, припаркованного рядом с кафе. Также в автомобиле была его знакомая (1988 года рождения).

Нападавший приехал на место преступления на автомобиле марки Mercedes-Benz. После чего совершил не менее 11 выстрелов в предпринимателя и уехал. Автомобиль, на котором, вероятно, ездил убийца, обнаружили сожженным под мостом Патона. Женщина, которая находилась в автомобиле предпринимателя, не пострадала.

Также в распоряжении издания оказалось видео, на котором видно, как человек убегает от горящего под мостом Патона автомобиля. Вероятно, на запись попал именно вероятный убийца.

Как ранее сообщал "Апостроф", убийство бизнесмена Бахвалова произошло на Гидропарке в Киеве, 23 декабря.