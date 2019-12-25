Угрожал убийством: в Киеве проучили наглого нарушителя ПДД, фото

В Киеве проучили наглого нарушителя ПДД, который угрожал расправой водителю другого автомобиля.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Я тебя убью сейчас!!! Ты кто такой? Давай отойдем поговорим как мужики" - угрожал мужчина.

Он ехал не по своей полосе, игнорируя все правила и разозлился, что ему не захотели дорогу уступить.

"Я уже держал на готовые газовый баллончик на всякий случай так достал телефон чтобы снимать, ведь как известно камера - красная тряпка для лосей. Но хорошо, что уже через мгновение лось таки сдал назад, вероятно пробка позади будто намекала десятками сигналов ему, что придется драться с каждым в пробке которую он создал, потому что никто пропускать не будет", - пишет автор.

"Номера АН о многом говорят... Один из вариантов: машина двойник... Не ну и про водителя тоже", "Мажорам дойдёт что нужно себя вести нормально и уважать всех участков дорожного движения только тогда, когда их привселюдно рвать начнут прям на дороге и показывать другим! Ты смотри на него! А небось если бы водила Шкоды ему отвалит норм, так первый побежал бы к куму или брату в ментовку заяву писать", "По номерам все понятно... к сожалению с номерами АН я встречаю постоянно хамство. Вот буквально на прошлых выходных", "Селюк ДНРовский, там все так по своих огородах ездят", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", 21 декабря на Брест-Литовском шоссе в пределах Киева велосипедисты попали в ужасную аварию. ДТП случилось на остановке общественного транспорта "Пролисок". Водитель автомобиля Chevrolet наехал на группу велосипедистов. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.