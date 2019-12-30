Что-то пошло не так? Сеть взбудоражила странная деталь на Шулявском мосту в Киеве, фото

Под опорами Шулявского моста, который после ремонта открыли в Киеве 28 декабря, заметили доски.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook активист Богдан Тицкий.

"Я сперва не поверил. Поэтому поехал проверить. Это фото новооткрытого Шулявского моста. И так под всеми опорами. Строительство моста обошлось в немного более чем миллиард гривен", – отметил автор поста.

В комментариях к фото объяснили, что доски – это, вероятно, держатели пролетов моста, предусмотренные техническими процедурами. Однако некоторые в эту версию не верят. Другие же упрекают власти, что те слишком рано открыли мост, не убрав временные конструкции.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети бурно обсуждали фото обновленного Шулявского моста в Киеве.