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Возле Офиса президента в Киеве начал работать каток: интересные подробности и видео

четверг, 02 января 2020, 12:04
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На новой ледовой площадке, которая впервые была открыта в Киеве возле Офиса президента, работает бесплатный прокат коньков, но негде перекусить.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Большой Киев".

Каток возле Офиса президента открыт ежедневно с 10:00 до 20:00. Сеанс катания длится один час, после чего начинается получасовой перерыв для очистки льда. Одновоеменно на катке могут присутствовать не более 40 человек, самый большой наплыв посетителей наблюдается после обеда.

Вход на каток, как и прокат коньков (со своими тоже можно), абсолютно бесплатный. Все коньки новые, ассортимент - от 27 до 45 размера.

Рядом с ледовой площадкой расположен надувной шатер, в котором можно переобуться, оставить вещи и погреться. Однако, перекусить на катке негде, продукты можно купить в ближайшем магазине на Лютеранской. Зато здесь установлены два биотуалета.


Курение запрещено не только на катке, но и рядом с ним. За соблюдением этого правила следят патрульные полицейские. Штраф за нарушение - 200 грн.

Посетители приходят сюда не только ради катания на коньках, но и для того, чтобы сделать уникальное фото на фоне Офиса президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взорвала забавная фотожаба об обустройстве катка под стенами Офиса Президента.

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