Под Киевом сотрудницу Офиса Генпрокурора задержали с партией метадона

Сотрудницу Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "УНН".
По месту жительства женщины в пгт Боярка Киевской области был проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.
Также установлено, что она причастна к сбыту наркотических веществ.
Подозреваемая задержана.
Напомним, что в Киеве водитель компании такси Uklon приехал на вызов в состоянии наркотического опьянения.
Также, с 1 января 2020 в Украине начинает действовать уголовная ответственность для водителей за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.