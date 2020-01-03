Под Киевом сотрудницу Офиса Генпрокурора задержали с партией метадона

Сотрудницу Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "УНН".

По месту жительства женщины в пгт Боярка Киевской области был проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.

Также установлено, что она причастна к сбыту наркотических веществ.

Подозреваемая задержана.

Напомним, что в Киеве водитель компании такси Uklon приехал на вызов в состоянии наркотического опьянения.

Также, с 1 января 2020 в Украине начинает действовать уголовная ответственность для водителей за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.