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Под Киевом сотрудницу Офиса Генпрокурора задержали с партией метадона

пятница, 03 января 2020, 16:20
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Сотрудницу Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "УНН".

По месту жительства женщины в пгт Боярка Киевской области был проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.

Также установлено, что она причастна к сбыту наркотических веществ.

Подозреваемая задержана.

Напомним, что в Киеве водитель компании такси Uklon приехал на вызов в состоянии наркотического опьянения.

Также, с 1 января 2020 в Украине начинает действовать уголовная ответственность для водителей за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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