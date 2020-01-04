В Киеве мужчину нашли в петле из шнурков: подробности жуткой находки

В Киеве недалеко от адреса проспект Минский, 20а прохожий наткнулся на труп мужчины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Тело было повешенным и находилось в лесополосе.

Петля была сделана из шнурков, а второй конец веревки был привязан к дереву. Рядом с телом были разбросаны личные вещи мужчины. На вид ему около 45 лет, однако установить личность не удалось.

Предварительно, следов насильственной смерти на теле нет. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Подробности случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сентябре в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-супругу. По словам бабушки погибшей, девушка несколько лет встречалась, а впоследствии и расписалась с убийцей.

Кроме того, в августе 2019 года полицейские задержали супругов, подозреваемых в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.