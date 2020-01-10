Лишили детей помощи: сеть возмутило видео с наглыми воровками в Киеве

На Теремках в Киеве две женщины украли у ТЦ "Магелан" (улица Академика Глушкова, 13Б, - "Апостроф") коробку с пожертвованиями на лечение онкобольного ребенка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал Los Solomas.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина в светлой куртке и ее подруга в черной одежде несут по торговому центру пластиковую прозрачную урну для пожертвований. Походка у женщин нечеткая, вероятно, они нетрезвые. Одна из них держит в руке предмет, похожий на бутылку игристого вина.

Ни охрана заведения, ни многочисленные посетители никак не отреагировали на правонарушение и не пытались остановить воровок. Впоследствии пустую коробку нашли на территории ТЦ.

Как писал "Апостроф" ранее, перед новогодними праздниками в Киеве двое 16-летних подростков украли большую сумму денег у собственных родителей и скрылись.