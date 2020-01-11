У моста Метро в Киеве обнаружили жуткую находку: опубликовано фото

С Днепра недалеко от моста Метро водолазы-спасатели вытащили тело женщины

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Примерно 200 м от моста Метро ниже по течению на расстоянии около 20 м от берега находилось тело женщины в зимней одежде 1969 года.

С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.

Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе женщина забила насмерть скалкой своего бывшего мужа накануне празднования Нового года.