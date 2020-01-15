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В Киеве в жутком ДТП разбились два авто, есть погибший: страшные фото

среда, 15 января 2020, 10:47
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Ужасная авария произошла 15 января на улице Братиславской в Деснянском районе Киева.

Фото опубликовали в Instagram-аккаунте dtp.kiev.ua.

На дороге столкнулись серебристый Ford и черный внедорожник Mitsubishi. У внедорожника поврежден бампер и передняя часть кузова. Ford от удара разорвала почти пополам. Его водитель погиб на месте, тело спасатели вытаскивали с помощью гидравлических ножниц.

В комментариях к фотографиям пользователи обратили внимание на то, что Ford был старый и, вероятно, находился не у лучшем состоянии для того, чтобы выезжать на дорогу.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 14 января в Киеве на улице Николая Ушакова нетрезвый водитель устроил ДТП, повредил 4 автомобиля и пытался скрыться с места происшествия.

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