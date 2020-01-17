Сбежал из психбольницы: под Киевом ищут опасного преступника, фото

Под Киевом с психбольницы сбежал мужчина, который 15 января в городе Буча железным крюком проломил случайному прохожему голову.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

17 января мужчина сбежал из психбольницы в поселке Кичеево под Киевом. Туда 16 января его привезли правоохранители.

Выяснилось, что 15 января вблизи супермаркета и центре Бучи он напал на случайного прохожего, который оказался гражданином Индии и покалечил его. Нападающий имеет 2-ю группу инвалидности из-за проблем с психическим здоровьем. Находится на учете. В Киеве проживает отдельно от родителей. Дееспособности не лишен.

Как писал "Апостроф" ранее, 29 ноября в Бахмуте в Донецкой области жестоко избили активиста Артема Мирошниченко. Спасти мужчину не удалось.