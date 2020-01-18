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На месте скорая и полиция: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими, видео

суббота, 18 января 2020, 19:14
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В Печерском районе Киева произошла авария, в которой пострадали люди.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Киев Оператвиний".

ДТП случилось на улице Старонаводницкой в районе многоэтажных жилых массивов. Случайный свидетель, который проезжал мимо, зафиксировал изуродованную белую легковушку, которая стояла ближе к обочине. Рядом с иномаркой находились карета "скорой помощи" и машина полиции. На дороге были разбросаны обломки авто.

Кто пострадал в ДТП - водитель, пассажиры или пешеходы - пока неизвестно.

Как писал "Апостроф" ранее, 17 января в Киеве произошло серьезная ДТП с участием маршрутки. Уточняется, что предварительно в аварии никто не пострадал.

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