На месте скорая и полиция: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими, видео

В Печерском районе Киева произошла авария, в которой пострадали люди.
Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Киев Оператвиний".
ДТП случилось на улице Старонаводницкой в районе многоэтажных жилых массивов. Случайный свидетель, который проезжал мимо, зафиксировал изуродованную белую легковушку, которая стояла ближе к обочине. Рядом с иномаркой находились карета "скорой помощи" и машина полиции. На дороге были разбросаны обломки авто.
Кто пострадал в ДТП - водитель, пассажиры или пешеходы - пока неизвестно.
Как писал "Апостроф" ранее, 17 января в Киеве произошло серьезная ДТП с участием маршрутки. Уточняется, что предварительно в аварии никто не пострадал.