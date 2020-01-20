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Киев остановился в огромных пробках: где не проехать, карта

понедельник, 20 января 2020, 10:15
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В понедельник, 20 января, Киев сковали масштабные пробки.

Утром в столице зафиксировали более 10 дорожно-транспортных происшествий. Вследствие аварий на улицах города образовалось множество заторов.

В сети опубликовали карту Киева, где видно пробки на самых оживленных улицах, не только в центре.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 20 января, в Киеве пьяный водитель устроил массовую аварию, создав огромную пробку. Там лихач разбил на дороге шесть автомобилей. В результате этого полосы оказались перекрыты, а транспорту пришлось объезжать аварию по встречной.

Напомним, также 20 января в Киеве внезапно прекратили работу несколько станций метро, причиной назвали техническую неисправность.

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Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
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