Киев остановился в огромных пробках: где не проехать, карта

В понедельник, 20 января, Киев сковали масштабные пробки.

Утром в столице зафиксировали более 10 дорожно-транспортных происшествий. Вследствие аварий на улицах города образовалось множество заторов.

В сети опубликовали карту Киева, где видно пробки на самых оживленных улицах, не только в центре.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 20 января, в Киеве пьяный водитель устроил массовую аварию, создав огромную пробку. Там лихач разбил на дороге шесть автомобилей. В результате этого полосы оказались перекрыты, а транспорту пришлось объезжать аварию по встречной.

Напомним, также 20 января в Киеве внезапно прекратили работу несколько станций метро, причиной назвали техническую неисправность.