Экстренно доставили в больницу: в школе Киева произошло серьезное ЧП с детьми

В одной из школ Киева госпитализировали троих учеников с отравлением.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

По словам руководителя пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталии Вишневской, троих мальчиков забрали в больницу. Им поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом".

"Медики скорой госпитализировали детей в Охматдет (заведение подчинено Минздраву - "Апостроф") с предварительным диагнозом "отравление неизвестным токсичным веществом", - сказала она.

О состоянии здоровья школьников в данный момент у Вишневской информации нет.

Как сообщал "Апостроф", 8 декабря в селе Стахорщина Новгород-Северского района Черниговской области трое детей попали в больницу с отравлением, один из них умер.

А ранее в частном детском лагере "Славутич" под Киевом, который принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича, Любови Полежай, отравились 12 детей, один ребенок впал в кому.