В Киеве силовики устроили облаву на мигрантов: подробности скандала и фото

31 января киевские полицейские устроили проверку документов у мигрантов в Шевченковском районе города. В ходе рейда было выявлено 15 нарушителей миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, в отношении 12 мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения.

Кроме того, еще двое иностранцев привлечены к административной ответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения.

В свою очередь муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов на своей странице в Facebook написал, что полицейские провели рейд возле мечети, куда в пятницу пришло много мусульман. По его словам, здесь задержали и увезли в неизвестном направлении 25 человек.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не случайно упомянул украинцев, когда говорил о борьбе с нелегальной миграцией.