Под Киевом молодой парень устроил страшную расправу над семьей: фото

В понедельник, 3 февраля, в поселке Чабаны Киево-Святошинского района 22-летний парень спьяну ранил кухонным ножом в живот свою мать и сестру.

Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Киевской области.

О случившемся в полиции стало известно от неравнодушной соседки, которая обратилась на спецлинию 102.

Полицейские выехали на место преступления и задержали молодого человека, который, забрав из дома деньги и мобильные телефоны своих родственников, пытался общественным транспортом добраться до столицы.

Нож был изъят в качестве вещественного доказательства. Пострадавших женщин госпитализировали, одна из них находится в реанимации.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного на время досудебного расследования.

Как сообщал "Апостроф", мать и отец врача Андрея Сотника, которого убили в Киеве вечером в воскресенье, 2 февраля, стали свидетелями расправы над собственным сыном.