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В Киеве ищут убийцу пластического хирурга: объявлена спецоперация, фото

понедельник, 03 февраля 2020, 00:10
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Фото: пресс-служба полиции Киева

Полиция ищет подозреваемого в убийстве мужчины в воскресенье, 2 февраля, в Киеве, в одном из дворов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на официальной Facebook-странице.

"Полиция Киева разыскивает неизвестного, который застрелил мужчину. Для установления и задержания злоумышленника в столице проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.

Убийство Андрея Сотника в Киеве
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Убийство Андрея Сотника в Киеве
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Убийство Андрея Сотника в Киеве
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На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что убитым мужчиной в Киеве оказался известный пластический хирург Андрей Сотник.

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