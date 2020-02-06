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Это преступление: противники рынка земли устроили акцию протеста у Рады, фото

четверг, 06 февраля 2020, 10:54
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6 февраля под Верховной Радой Украины на акцию протеста собрались противники открытия рынка земли в Украине.

Об этом сообщили в Telegram-канале Pavlowsky News.

Люди вышли с национальными флагами и партийной символикой Аграрного союза, БЮТ и Национального корпуса. Держат транспаранты и плакаты с лозунгами "Защитим украинское село", "За юридическими лицами прячут аферы", "Продажа народной земли - преступление перед народом".

Митингующие стоят за железным забором. Между ними и зданием парламента - живая цепь из силовиков. Люди ждут выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что президент Украины уже приехал в Верховную Раду Украины, где сегодня будет рассматриваться законопроект об открытии рынка земли. Президент пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривает депутатов голосовать за земельную реформу.

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Как информировал "Апостроф" ранее, под стенами Офиса Президента Украины аграрии начали акцию против открытия рынка земли.

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