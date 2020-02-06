На трассе под Киевом произошло серьезное лобовое ДТП: фото

В четверг, 6 февраля, под Киевом, между Украинкой и Обуховым произошла серьезная авария, в которой лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества "Киев оперативный".

"Предварительно, серое авто вылетело на встречную, где и произошло ДТП", - говорится в подписи к снимкам, на которых видны побитые машины.

Уточняется, что в результате аварии серьезные травмы получили оба водителя.

Под Киевом произошло ДТП с пострадавшими 1 / 1 Под Киевом произошло ДТП с пострадавшими 1 / 1 Под Киевом произошло ДТП с пострадавшими 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 6 февраля, в Киеве пьяная компания на Subaru Forester устроила гонки с копами, которые завершились опасной аварией.

Также в среду, 5 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий увеличилось количество аварий.

Кроме того, в Киеве авто с беременной женщиной попало в страшное ДТП.