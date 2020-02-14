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В Киеве поймали "дуэт" наглых воров-"альпинистов", видео

пятница, 14 февраля 2020, 23:50
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В Киеве на Троещине правоохранитили задержали двоих "квартирников-альпинистов".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как выяснилось, полицейские поймали воров, когда те с крыши многоэтажного дома спустились снаружи в квартиру на девятом этаже. Там они успели украсть компьютерную технику, бытовые предметы и ювелирные украшения. Мужчины вышли через входные двери, где на лестнице оставили часть украденного. Потом мужчины с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз. Там их и задержали правоохранители.

Полицейские изъяли у мужчин специальное снаряжение (тросы с карабином и страховку), с помощью которых они пробрались в окно квартиры. Также в сумках грабителей нашли лом для открывания окон, отвертки, гаечные ключи и другие приспособления для взлома.

При обыске у злоумышленников выявили аксессуары и деньги. Преступникам 1972 и 1975 годов рождения, уроженцам Донецкой области, грозит тюремный срок. Ранее они были также осуждены за кражи.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе полицейские задержали злоумышленников, которые похитили велосипед, они пытались скрыться с места кражи на общественном транспорте.

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