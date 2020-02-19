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Умерли юные девушки, сбитые возле остановки под Киевом: появилось видео момента ДТП

среда, 19 февраля 2020, 22:22
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Девушки, которых автомобиль сбил в Ирпене, под Киевом, в среду, 19 февраля, умерли.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе "Ірпінь Daily".

"Девушка 18 лет умерла, а вторую, которой 17 будто везут в Киев. Сказала мне знакомая, которая сейчас находится в бучанской больнице", - пишут в комментариях.

Чуть позже стало известно, что по дороге в больницу скончалась и вторая пострадавшая в этом ДТП.

В комментариях отмечают, что девушки переходили по пешеходному переходу, которого на самом деле уже не существует в указанном месте.

"Там убрали знак, а "зебру" закрасили черной краской, та со временем стерлась, и "зебра" снова проявилась. А знак и новую "зебру" втулили на метров 10 дальше", "Там нет перехода, переход дальше. Этот переход убрали когда была уже авария и машина влетела в остановку. А люди до сих пор ходят по нему", - пишут в сети.

Стоит отметить, что судя по кадрам момента аварии, опубликованным в Facebook-сообществе "Kyiv Artyl", машина буквально сносит девушек с проезжей части. Невооруженным глазом видно, что автомобилист двигался на довольно высокой скорости.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове водитель сбил насмерть двух людей на пешеходном переходе.

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