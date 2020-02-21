"Наказали" продавца: парочка воров попала на видео в торговом центре Киева

В самом большом торгово-развлекательном центре Киева DreamTown камеры наблюдения зафиксировали кражу мобильного телефона, которую совершил наглый вор, что "работает" с напарником.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, как в одном из магазинов молодой человек увидел мобильный телефон, оставленный продавцом возле кассы без присмотра. Он быстро похитил его, спрятал под куртку и вышел из помещения. Кража была совершена под наблюдением напарника, который, как говорится, был "на шухере".





"Вчера в ТРЦ DreamTown, на 3 этаже, в магазине "Ход конем" у продавца магазина был украден мобильный телефон. "Работали" двое. Может кто сможет опознать этих гадов?" - сказано в подписи к опубликованному видео.

Информации о поимке воров пока не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неизвестный мужчина похитил ящик для сбора благотворительных средств.