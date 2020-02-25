В Киеве трое мужчин погибли страшной смертью в коллекторе: фото и видео

Во вторник, 25 февраля, в Киеве произошел пожар в коллекторе теплотрассы, вследствие трагедии погибли три человека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

ЧП случилось по адресу улица Набережно-Корчеватская, 56/66. Там в коллекторе загорелся мусор. О дыме, который был виден из люков, сообщили очевидцы около 06:20.

Прибывшие спасатели сразу же начали тушить огонь, но когда спустились в люк, то нашли там тела мужчин без признаков жизни. Изначально обнаружили двоих, но во время обследования помещения нашли третьего.

Местные жители рассказали, что в коллекторе постоянно проживал один бездомный, и иногда бывал его товарищ. На данный момент личности погибших не установлены. Предварительно, все погибшие задохнулись.

На месте работали две единицы техники спасателей и около 8 человек личного состава. Также дежурили полицейские и медики. Детали происшествия устанавливаются.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве во время пожара в коллекторе погибли двое бездомных.