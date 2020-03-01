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Пожар в киевской маршрутке: появилось видео момента ЧП

воскресенье, 01 марта 2020, 23:58
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В сети показали кадры момента возгорания маршрутки в Киеве, которое произошло в воскресенье, 1 марта.

Соответствующие кадры опубликовали на странице Facebook-сообщества "Киев оперативный".

На кадрах видно, как сначала салон маршрутки наполняется дымом и клубами вываливается из салона через окна кабины водителя.

Позже на видео можно увидеть уже и языки пламени, которые также вырвались во внешнюю среду. Все произошло достаточно быстро. Настолько быстро, что считанных минут хватило, чтобы от общественного транспорта остался лишь каркас.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что жертв во время пожара в салоне маршрутки в Киеве удалось избежать благодаря молниеносной реакции водителя, который успел высадить пассажиров на ближайшей остановке.

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